МОК не будет ставить дедлайн по решению о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду

МОК будет пристально следить за тем, что происходит на квалификационных состязаниях, подчеркнул Томас Бах

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет устанавливать конкретные рамки для принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах.

"Мы будем пристально следить за тем, что происходит на отборочных, квалификационных состязаниях, потому что хотим быть как можно более уверены, что все, кого касаются рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих условий, - сказал Бах. - Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение".

"Мы не будем устанавливать конкретный срок, - продолжил глава МОК. - Потому что нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля".

В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования. При этом рекомендации Международного олимпийского комитета не распространяются на Олимпийские игры.