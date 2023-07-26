Российская рапиристка Пириева не смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию

Россиянка уступила Жаклин Дубрович из США

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Лейла Пириева завершила выступление на чемпионате мира по фехтованию в Милане среди рапиристок на стадии 1/16 финала.

В поединке за выход в 1/8 финала российская спортсменка уступила Жаклин Дубрович из США - 8:15.

Пириевой 30 лет. В сезоне-2022/23 спортсменка стала победительницей личного турнира рапиристок Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов и заняла второе место на чемпионате России.

Чемпионат мира проходит в Милане и завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе после решения Международной федерации фехтования (FIE).