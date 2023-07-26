Навка назвала возмутительной проверку литовскими спецслужбами Дробязко на госбезопасность

Политики зарубежных стран и спортивные функционеры совершенно забыли основные принципы олимпийского движения и Олимпийской хартии, отметила олимпийская чемпионка

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение литовских спецслужб проверить призера чемпионата Европы по фигурному катанию Маргариту Дробязко на предмет угрозы национальной безопасности в связи с ее участием в российском ледовом шоу возмутительно и лишено здравого смысла. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, генеральный продюсер ледового шоу Татьяна Навка.

В среду Департамент государственной безопасности страны сообщил, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности Литвы.

"Впервые за долгое время в этой абсурдной ситуации я подумала, что вижу разумный комментарий от официальных лиц Литвы, но нет - оказалось, "у департамента госбезопасности Литвы нет разведывательных данных". Маргарита и Повилас не просто не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, а являются гордостью и символом страны!" - сказала Навка.

"Я вижу, сколько поклонников каждый вечер в Сочи приходит насладиться талантом Маргариты и Повиласа [Ванагаса], исполняющих главные роли в нашем шоу "История любви Шахерезады". И я безгранично рада, что эти легендарные фигуристы с мировыми именами имеют возможность ежедневно выходить на лед и дарить невероятные эмоции зрителям любого возраста - от самых маленьких детей до бабушек и дедушек, получая в ответ овации, цветы, письма и слова любви и поддержки. И это самое главное. То, что каждый вечер мы вместе с жителями и гостями олимпийского Сочи создаем волшебство и любовь. А все происходящее с российскими спортсменами на международных турнирах и с Маргаритой в связи с ее участием в нашем шоу возмутительно и лишено какого бы то ни было здравого смысла", - добавила она.

Навка отметила, что "политики зарубежных стран и спортивные функционеры совершенно забыли основные принципы олимпийского движения и Олимпийской хартии". "Спорт всегда был и должен оставаться объединяющей силой, символом дружбы и единения, а не предметом шантажа и угроз", - сказала она.

В июне Сейм (парламент) Литвы поддержал инициативу лишения Дробязко гражданства. В конце марта Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.