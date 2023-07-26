Белорусский БАТЭ проиграл кипрскому "Арису" в квалификации футбольной Лиги чемпионов

Ответная встреча состоится 1 августа в Венгрии

ТАСС, 26 июля. Белорусский футбольный клуб БАТЭ на выезде со счетом 2:6 проиграл кипрскому "Арису" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лимасоле.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Яла Гомис (17-я минута, с пенальти, 60), Лео Бенгтссон (32), Яден Монтнор (83), Мариуш Степиньский (90+1). На 40-й минуте мяч в свои ворота забил защитник БАТЭ Сиди Бэйн. У проигравших отличились Артем Концевой (48) и Руслан Хадаркевич (65).

Ответная встреча состоится 1 августа в венгерском Мезёкёвешде. Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральном поле.

В сезоне-2023/24 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета УЕФА в связи с событиями на Украине.