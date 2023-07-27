Экипировщик сборной России по футболу сообщил о готовности эскиза формы для команды

Форма для национальной команды будет готова в марте 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Фирма Jogel разработала и согласовала с Российским футбольным союзом (РФС) эскиз формы сборной России. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах саммита Россия - Африка сообщил основатель Jogel Артур Мовсесян.

15 июня РФС и Jogel на полях Петербургского международного экономического форума заключили контракт о техническом сотрудничестве.

"В марте 2024 года форма для сборной России будет готова, работа началась, она идет очень активно, наработки уже имеются, потому что имеется дизайн. Мы сейчас находимся в процессе реализации от картинки до того, как это должно выглядеть, до продукта. Эскизы формы есть, они разработаны нами совместно с коллегами из РФС, согласованы. Сейчас мы находимся в производственном процессе, боюсь, я не могу разглашать цвета", - сказал Мовсесян.

"Запланирована достаточно интересная презентация, думаю, что чуть позже все расскажем. Презентация, скорее всего, будет в начале следующего года. Именно формы, экипировки и всего, в чем будет играть сборная России", - добавил собеседник агентства.

Также он допустил, что мячи компании могут в будущем появиться в матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Все возможно, были диалоги на тему того, чтобы уже в этом сезоне нашим мячом играли в каком-то из соревнований, но не срослось по ряду объективных причин. Мы находимся в диалоге с разными организациями - РПЛ, ФНЛ (Футбольной национальной лигой - прим. ТАСС), РФС, мы общаемся с разными организациями, предлагая сотрудничество в том числе по нашему мячу", - отметил Мовсесян.