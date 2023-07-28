В Доминикане стартовал чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих

Он проводится под эгидой Международного совета военного спорта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих начался в Санто-Доминго, инспектором назначен начальник Военного института физической культуры ВС РФ генерал-майор Олег Боцман, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

"В Олимпийском центре имени Хуана Пабло Дуарте в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго состоялась церемония открытия чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих. Чемпионат проводится под эгидой Международного совета военного спорта (CISM)", — говорится в сообщении. Официальным представителем CISM и инспектором на чемпионате назначен представитель Вооруженных сил РФ, член совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, уточнили в министерстве.

Открытие состоялось под руководством министра обороны Доминиканской Республики Карлоса Лусиано Диаз Морфы. Соревнования пройдут в течение четырех дней, церемония закрытия чемпионата и награждение победителей состоится 31 июля

В чемпионате примут участие 16 стран, в том числе команда из России, которую представят 19 атлетов из Центрального спортивного клуба армии. В составе сборной команды РФ будут выступать мастер спорта международного класса по самбо, бронзовый призер чемпионата мира по самбо прапорщик Антон Брачев и мастер спорта международного класса по самбо, чемпионка Европы по самбо прапорщик Эльмира Кахраманова. Главным тренером сборной команды ВС России выступает мастер спорта международного класса по дзюдо, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира среди военнослужащих по дзюдо подполковник Алексей Поддубный.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, сборная команда Российской Федерации на соревнованиях по эгидой CISM выступает под национальным флагом, а в честь победы российских атлетов играет гимн России. CISM является одной из крупнейших международных спортивных организаций, объединяющей 140 государств. Она не поддержала западную политику антироссийских санкций и остается верна девизу "Дружба через спорт" и своим принципам.

Официальный представитель CISM специально назначается советом директоров, как правило, из числа его членов для представления CISM на чемпионатах мира или других мероприятиях Международного совета военного спорта. На соревнованиях он представляет CISM и имеет приоритет над всеми другими должностными лицами, за исключением случаев присутствия президента CISM.