Организаторы "Игр будущего" создадут тренировочный лагерь для африканских киберспортсменов

Организаторы провели обсуждения с африканскими делегациями на саммите Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы "Игр будущего" планируют организовать тренировочный лагерь для африканских киберспортсменов. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Игр будущего" Игорь Столяров на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Мы подтвердили то, что у нас будет африканская секция тренировочного лагеря. Мы пообщались с африканскими делегациями на форуме, они говорят, что для них это новое, у них нет тренировочных лагерей. Понятно, что не все страны достигли высокого уровня развития киберспорта, поэтому мы решили создать условия, чтобы спортсмены из африканских стран могли тренироваться. Мы хотим это запустить с 1 января", - заявил Столяров.

"Если мы хотим максимального присутствия африканских стран на "Играх будущего", то вынуждены давать больше времени, потому что киберспорт имеет свои особенности. Они могли этого никогда не делать, им нужно сыграться. В некоторых африканских странах, например, есть по два киберспортсмена. Один в Нигере, другой в Чаде, третий в Мали, четвертый в Буркина-Фасо. Они могли бы составить сборную Восточной Африки, но им нужно сыграться. Фиджитал-дисциплины - новая история, поэтому на некоторые тестовые мероприятия мы приглашали футбольные клубы за неделю до начала, чтобы они могли потренироваться", - добавил он.

Столяров рассказал, как планируется искать участников тренировочного лагеря. "У нас есть базы клубов. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с организацией, которая работает на правительство в сфере бизнеса и развития спортивных и иных инициатив в Нигерии", - подытожил Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.