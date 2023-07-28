Команда легенд России обыграла сборную звезд Африки в товарищеском футбольном матче

Встреча прошла на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Команда легенд сборной России со счетом 4:3 обыграла команду звезд Африки, выступавших в чемпионате России, в товарищеском матче, который прошел в рамках саммита Россия - Африка. Встреча состоялась на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Матч состоял из двух таймов по 30 минут. За российскую команду сыграли в том числе Александр Ширко, Дмитрий Сычев, Владимир Габулов, Александр Анюков, Роман Широков, Евгений Алдонин. Среди игроков, вышедших на поле в составе сборной звезд Африки, были сенегалец Даме Н'Дойе, с 2012 по 2014 год выступавший за московский "Локомотив", представитель ЮАР Макбет Сибайя ("Рубин", 2003-2010), а также бывший игрок столичного ЦСКА и краснодарской "Кубани" либериец Секу Олисе.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.