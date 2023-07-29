29 июля, 19:03
Мировой футбол

"Спартак" одержал первую победу в чемпионате Сербии по футболу под руководством Кержакова

Клуб из Суботицы победил в первом туре ИМТ из Белграда

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб "Спартак" из Суботицы дома со счетом 2:1 обыграл белградский ИМТ в матче первого тура чемпионата Сербии.

В составе победителей голы забили Алекса Джурасович (43-я минута), Срджан Хрстич (63). У ИМТ отличился Милош Лукович (15).

"Спартак" провел первый матч в чемпионате Сербии под руководством российского тренера Александра Кержакова, о назначении которого было объявлено 17 июня. Последним местом работы Кержакова до "Спартака" был кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В следующем туре "Спартак" 5 августа на выезде сыграет с "Радником". ИМТ в этот же день примет "Вождовац". 

Теги:
СербияКержаков, Александр АнатольевичМировой футбол
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