30 июля, 12:09
Футбол в России

Приостановивший контракт с ЦСКА футболист Эджуке перешел в бельгийский "Антверпен"

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Нападающий "Антверпена" Чидера Эджуке
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Нигерийский нападающие приостановил соглашение с армейцами 5 июля

ТАСС, 30 июля. Нигерийский нападающий Чидера Эджуке перешел в бельгийский футбольный клуб "Антверпен". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. 5 июля игрок приостановил контракт с ЦСКА вместе с исландским полузащитником Арнором Сигурдссоном, который позднее перешел в английский "Блэкберн".

Эджуке 25 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года и провел за него 65 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Прошлый сезон нигерийский нападающий провел в германской "Герте", сыграл в 21 матче и отдал 3 результативные передачи.

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2024 года. Игроки и тренеры имеют право приостановить действие трудовых договоров в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года направят письменное уведомление в свои клубы. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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