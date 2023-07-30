Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Нидерландец выиграл восьмую гонку подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари

ТАСС, 30 июля. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" стал победителем Гран-при Бельгии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли на автодроме "Спа-Франкоршам".

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Ферстаппен, несмотря на победу в квалификации, стартовал с шестой позиции, поскольку ранее получил штраф в пять позиций из-за замены коробки передач.

Ферстаппен одержал восьмую победу на этапах чемпионата мира подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари. Лидером по числу побед на этапах чемпионата мира подряд является немец Себастьян Феттель (9).

В общем зачете пилотов Ферстаппен лидирует с 314 очками. В первую тройку также входят Перес (189) и испанец Фернандо Алонсо (149), выступающий за команду "Астон Мартин". В Кубке конструкторов продолжает лидировать "Ред Булл" (503), следом идут "Мерседес" (247) и "Астон Мартин" (196).

Следующий этап Гран-при пройдет в Нидерландах с 25 по 27 августа.