Россияне завоевали все медали чемпионата Европы по городошному спорту

Соревнования прошли в Приозерске Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсмены из России завоевали все девять комплектов медалей чемпионата Европы по городошному спорту, завершившегося в Приозерске Ленинградской области.

Сборная России выступала в сильнейшей группе А вместе с командами Белоруссии и Германии. Чемпионат проходил в трех дисциплинах: классические, финские и европейские городки. В каждой дисциплине в мужских, женских и командных соревнованиях весь пьедестал почета заняли российские городошники.

"Сборная России, безусловно, была фаворитом чемпионата. Нас больше, и мы сильнее", - рассказал ТАСС член сборной России и президиума Международной федерации городошного спорта Владимир Тихомиров.

Впервые на чемпионате Европы прошел турнир среди любителей. В так называемой группе Б выступали спортсмены-любители, планирующие развивать городки в своих странах и помочь своим ассоциациям войти в Международную федерацию городошного спорта. Среди них спортсмены из Бенина, Индонезии, Доминиканской Республики, Гвинеи, Кубы, Сирии, Венесуэлы, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Гаити, Бангладеш, Анголы, Ирана, Кении, Зимбабве, Афганистана, Ливана, Ганы, Камеруна, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Кот-д'Ивуара, Шри-Ланки, Судана и Монголии. Как рассказала президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова, участники группы Б серьезно настроены развивать городошный спорт в своих странах: "Мы их пригласили, чтобы они сыграли у нас на этом турнире и увидели профессиональных спортсменов, уровень, к которому надо стремиться".

В 2024 году в Минске пройдет чемпионат мира, и в международной федерации надеются, что на турнире появятся новые участники. "Думаю, есть вероятность, что гостей зацепил чемпионат Европы. Всем было очень интересно, плюс благодаря этому налаживаются культурные и спортивные связи с Россией. Надеемся на то, что на чемпионате мира в следующем году у нас появятся новые страны и континенты среди участников, - отметил Тихомиров. - В группе Б выступали некоторые ребята, у которых такая координация, позволяющая ухватить суть сразу. И когда ты сразу видишь успех, результат своих устремлений, то это очень стимулирует, чтобы заниматься чем-то, в том числе городками".

Чемпионат Европы 2023 года был приурочен к столетию городошного спорта.