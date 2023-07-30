Футболист ЦСКА Дивеев может присоединиться к команде зимой

Игорь Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против "Зенита"

ТАСС, 30 июля. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев перенес операцию, возвращение игрока в основной состав команды ожидается зимой. Об этом сообщил врач команды Сергей Измайлов, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

"Игорь Дивеев вернулся из Германии после успешной операции, с понедельника приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его в команде на первом зимнем сборе", - рассказал Измайлов.

Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против "Зенита". Защитнику 23 года, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне Дивеев провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу, и стал обладателем Кубка России. 15 июля ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани уступил "Зениту" со счетом 4:5 в серии пенальти (основное время - 0:0).