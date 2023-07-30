30 июля, 19:04,
обновлено 30 июля, 19:15
Футбол в России

ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых и удалил трех игроков

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

В составе ЦСКА хет-трик оформил Федор Чалов, нападающий реализовал три пенальти (13-я минута, 45+1, 79). В составе "Ахмата" два 11-метровых забил Мохамед Конате (27, 45+11).

На 12-й минуте красную карточку получил защитник "Ахмата" Марат Быстров, в добавленное ко второму тайму время - его одноклубник Андрей Семенов. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу.

Впервые в истории РПЛ, которая была основана в 2002 году, в матче было назначено пять пенальти, предыдущим рекордом было назначение четырех 11-метровых в игре между "Тамбовом" и ЦСКА в 2021 году. Тогда армейцы одержали победу со счетом 2:1. Матч между "Ахматом" и ЦСКА повторил рекорд по числу пенальти в одном матче в истории чемпионатов России: в 1999 году пять 11-метровых было назначено в игре между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2).

В другом матче игрового дня "Краснодар" со счетом 2:0 на своем поле обыграл "Сочи".

В следующем туре ЦСКА примет московский "Локомотив" 5 августа, "Ахмат" на следующий день на выезде сыграет с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

2

2

0

0

6

5

1

4

2

"Локомотив"

2

1

1

0

4

6

3

3

3

"Зенит"

2

1

1

0

4

3

1

2

4

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

5

4

1

5

"Ростов"

2

1

1

0

4

3

2

1

6

"Урал"

2

1

1

0

4

2

1

1

7

"Спартак"

1

1

0

0

3

3

2

1

8

ЦСКА

2

1

0

1

3

4

4

0

9

"Сочи"

2

1

0

1

3

2

2

0

10

"Рубин"

2

0

2

0

2

3

3

0

11

"Оренбург"

2

0

1

1

1

3

4

-1

12

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

13

"Пари НН"

2

0

1

1

1

0

2

-2

14

"Ахмат"

2

0

0

2

0

3

5

-2

15

"Балтика"

1

0

0

1

0

0

2

-2

16

"Факел"

2

0

0

2

0

2

6

-4

  

Теги:
Российский футбол
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