ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых и удалил трех игроков

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

В составе ЦСКА хет-трик оформил Федор Чалов, нападающий реализовал три пенальти (13-я минута, 45+1, 79). В составе "Ахмата" два 11-метровых забил Мохамед Конате (27, 45+11).

На 12-й минуте красную карточку получил защитник "Ахмата" Марат Быстров, в добавленное ко второму тайму время - его одноклубник Андрей Семенов. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу.

Впервые в истории РПЛ, которая была основана в 2002 году, в матче было назначено пять пенальти, предыдущим рекордом было назначение четырех 11-метровых в игре между "Тамбовом" и ЦСКА в 2021 году. Тогда армейцы одержали победу со счетом 2:1. Матч между "Ахматом" и ЦСКА повторил рекорд по числу пенальти в одном матче в истории чемпионатов России: в 1999 году пять 11-метровых было назначено в игре между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2).

В другом матче игрового дня "Краснодар" со счетом 2:0 на своем поле обыграл "Сочи".

В следующем туре ЦСКА примет московский "Локомотив" 5 августа, "Ахмат" на следующий день на выезде сыграет с "Сочи".