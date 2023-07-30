ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
В составе ЦСКА хет-трик оформил Федор Чалов, нападающий реализовал три пенальти (13-я минута, 45+1, 79). В составе "Ахмата" два 11-метровых забил Мохамед Конате (27, 45+11).
На 12-й минуте красную карточку получил защитник "Ахмата" Марат Быстров, в добавленное ко второму тайму время - его одноклубник Андрей Семенов. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу.
Впервые в истории РПЛ, которая была основана в 2002 году, в матче было назначено пять пенальти, предыдущим рекордом было назначение четырех 11-метровых в игре между "Тамбовом" и ЦСКА в 2021 году. Тогда армейцы одержали победу со счетом 2:1. Матч между "Ахматом" и ЦСКА повторил рекорд по числу пенальти в одном матче в истории чемпионатов России: в 1999 году пять 11-метровых было назначено в игре между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2).
В другом матче игрового дня "Краснодар" со счетом 2:0 на своем поле обыграл "Сочи".
В следующем туре ЦСКА примет московский "Локомотив" 5 августа, "Ахмат" на следующий день на выезде сыграет с "Сочи".
1
"Краснодар"
2
2
0
0
6
5
1
4
2
"Локомотив"
2
1
1
0
4
6
3
3
3
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
4
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
5
"Ростов"
2
1
1
0
4
3
2
1
6
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
7
"Спартак"
1
1
0
0
3
3
2
1
8
ЦСКА
2
1
0
1
3
4
4
0
9
"Сочи"
2
1
0
1
3
2
2
0
10
"Рубин"
2
0
2
0
2
3
3
0
11
"Оренбург"
2
0
1
1
1
3
4
-1
12
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
13
"Пари НН"
2
0
1
1
1
0
2
-2
14
"Ахмат"
2
0
0
2
0
3
5
-2
15
"Балтика"
1
0
0
1
0
0
2
-2
16
"Факел"
2
0
0
2
0
2
6
-4