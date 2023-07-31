Матч хоккейных сборных России и Белоруссии откроет новую ледовую арену в Новосибирске

Встреча пройдет 13 августа

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Первым официальным матчем на новой ледовой арене в Новосибирске станет встреча сборных России и Белоруссии по хоккею, которая пройдет 13 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минспорта области.

"Матч хоккейных сборных России и Беларуси ознаменует открытие "Сибирь-Арены", - говорится в сообщении. - 13 августа состоится торжественная церемония открытия".

Бесплатные билеты на игру в свободном доступе можно будет приобрести на сайте продажи билетов арены с 10 августа.

Открытие спортивного объекта станет продолжением Дня физкультурника, который в России отмечается каждую вторую субботу августа. С 12:00 по местному времени (08:00 мск) на прилегающей к арене территории будет организована концертная программа. Церемония открытия в "Сибирь-Арене" начнется красочным шоу и продолжится матчем между сборными.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований из-за ситуации на Украине. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.