Колобков считает, что FIE будет "миллион раз извиняться" за решения по ситуации с Харлан

FIE после инцидента с участием украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) со временем будет сильно сожалеть о решениях, принятых в результате скандала на чемпионате мира с участием украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков.

"Спортсменам в текущей ситуации очень сложно, - сказал Колобков. - Всем хочется участвовать в соревнованиях с ведущими спортсменами и побеждать, особенно в моем виде спорта - фехтовании, где в ряде дисциплин мы являемся безусловными лидерами. Сейчас был чемпионат мира, и мне не то что смотреть не хотелось, но даже узнавать результаты соревнований, потому что без наших лидеров они не могут быть адекватными".

"Что касается участия в нейтральном статусе, то решение должно приниматься совместно - комиссиями спортсменов, руководителями российского спорта. Но в таких условиях, особенно с учетом показательной ситуации на чемпионате мира по фехтованию, это выглядит унизительно. Уверен, что людям в международной федерации, которые принимают такие решения, через какое-то время будет стыдно и они будут миллион раз извиняться", - добавил он.

Саблистка Харлан в 1/32 финала чемпионата мира в Милане победила Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с просьбой "деликатней относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". FIE отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях. Протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата.

FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.