Хоккеист Гусев назвал самое яркое впечатление на победной Олимпиаде 2018 года

Российская команда завоевала золотые медали

БОР /Нижегородская область/, 31 июля. /ТАСС/. Самым ярким впечатлением для нападающего Никиты Гусева на победной для сборной России по хоккею Олимпиаде 2018 года стала атмосфера в команде. Об этом Гусев рассказал ТАСС.

В финале олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане сборная России со счетом 4:3 после овертайма обыграла команду Германии.

"Самые яркие впечатления - это атмосфера в команде", - сказал Гусев.

Гусев в финальном матче забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Нападающий сравнял счет за 56 секунд до окончания основного времени матча. В тот момент сборная России играла в меньшинстве, но тренерский штаб заменил вратаря Василия Кошечкина пятым полевым игроком. Гусев стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира, в шести матчах форвард забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач.