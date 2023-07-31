РФС рассмотрит удаление тренера "Зенита" Семака по итогам матча с "Ростовом"

Орган также рассмотрит задержку выхода на поле игроков "Рубина"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании в среду рассмотрит удаление главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака по итогам матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

29 июля "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). Семак был удален после финального свистка. Сам тренер объяснил, что был удален за обращение к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку.

"Мы определили повестку КДК РФС по семи матчам РПЛ и по играм "пути РПЛ" Кубка России, - сказал Григорьянц. - По матчу "Урал" - "Пари НН" рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера екатеринбургской команды Виктора Гончаренко и тренера Александра Ермаковича. Также будет рассмотрена задержка выхода команды "Рубин" из раздевалки на две минуты на каждый тайм. Главный тренер казанской команды Рашид Рахимов также выходил за пределы технической зоны, главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик также выходил за пределы технической зоны".

"Также рассмотрим удаление главного тренера "Зенита" Сергея Семака, он приглашен на заседание. Он вышел в конфронтационной манере, мы запросили дополнительный рапорт у главного судьи матча Евгения Кукуляка, чтобы понять, в чем это заключалось", - добавил Григорьянц.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил ТАСС, что клуб будет требовать аннулирования красной карточки, показанной защитнику Милану Гайичу в матче с грозненским "Ахматом" (3:2). "По матчу "Ахмат" - ЦСКА рассмотрим выбегание трех болельщиков грозненской команды на поле, - отметил Григорьянц. - Также неподобающее поведение "Ахмата", так как было два удаления в одном матче. Пока от ЦСКА протеста не получали, по Милану Гайичу тоже не было документов".

Матч между "Ахматом" и ЦСКА прошел 30 июля в Грозном, все голы в нем были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА, удар отбил голкипер Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку Гайичу.