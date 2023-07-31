Хоккеист Гусев рассказал, что на его переход в "Динамо" повлияли много факторов

Нападающий отметил, что у него сложились хорошие впечатления от нового коллектива

БОР /Нижегородская область/, 31 июля. /ТАСС/. Множество факторов повлияли на решение олимпийского чемпиона Никиты Гусева подписать контракт с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

В июле 31-летний нападающий заключил соглашение со столичным клубом на один сезон. С 2015 по 2019 год и с 2021-го по 2023-й Гусев выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2017). Ранее в КХЛ он играл за "Югру", "Амур" и ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду".

"Повлияли много разных факторов. Сейчас я понял, что лучше и комфортнее мне быть здесь, = сказал Гусев. - Впечатления [от нового коллектива] хорошие, идет тяжелая работа".

С 15 по 30 июля "Динамо" провело сбор в городе Бор Нижегородской области. В товарищеских матчах бело-голубые одержали победы над АКМ из Тулы (5:0) и пензенским "Дизелем" (2:1 Б). Обе команды выступают во Всероссийской хоккейной лиге.

"Пока что все спокойно, нужно идти от матча к матчу. Сейчас мы готовимся к сезону. Дальше начнется регулярный чемпионат. Все игроки хотят выиграть кубок, поэтому нужно работать и становиться лучше", - сказал Гусев.

На сборе по индивидуальной программе занимался другой новичок "Динамо" - двукратный обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт. "Тренерские требования понятны. Не думаю, что проблема сыгранности будет. Седрик большой профи, поэтому при надобности мы быстро найдем общий язык", - заключил Гусев.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 "Динамо" 2 сентября примет СКА.