Президент IIHF Тардиф рассказал о ходе разбирательства вопроса контракта вратаря Федотова

Организации необходимо получить документы и аргументы с обеих сторон, рассказал Люк Тардиф

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международной федерации хоккея (IIHF) нужно еще больше аргументов и информации для того, чтобы принять решение по вопросу контракта вратаря Ивана Федотова. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

"Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно еще время, предстоит принять серьезное решение, - сказал Тардиф. - Наше решение будет основано на уважении контракта".

IIHF планировала сделать заявление по вопросу 26-летнего Федотова до конца прошлой недели.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

По словам агента хоккеиста Джея Пи Бэрри, игрок намерен соблюдать решение IIHF относительно того, какой контракт будет признан международной федерацией действительным, так как хочет возобновить карьеру как можно скорее.

Федотов перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.