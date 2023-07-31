В РФС рассказали, что сборная Бразилии могла приехать на Кубок наций по пляжному футболу

Максим Митрофанов отметил, что у бразильской команды на даты турнира в планах было участие в другом соревновании

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сборная Бразилии по пляжному футболу была приглашена на Бетсити - Кубок наций, но не смогла принять участие в турнире из-за участия в другом соревновании. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Кубок наций прошел в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля по круговой системе, в нем приняли участие сборные России, Ирана, ОАЭ и Сенегала. Российская команда победила в турнире.

"Я считаю, что это был прекрасный турнир. Хотелось бы выразить слова поддержки администрации Петербурга, законодательному собранию Петербурга, которые поддержали нас, и лично губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, вице-губернатору Борису Михайловичу Пиотровскому, председателю Заксобрания Александру Николаевичу Бельскому, - сказал Митрофанов. - Потому что они действительно поддержали проведение этого мероприятия, активно участвовали в его организации. Это здорово, власти региона показали себя неравнодушными к проведению подобного мероприятия. Нас поддержало Министерство спорта России, за это тоже большое спасибо, они помогли со своей стороны многие организационные вопросы решить. И МИД поддерживал. И получился действительно большой международный футбольный праздник, который проходил в таком формате, наверное, впервые в мире"

"У сборной Бразилии уже был турнир. Когда мы их пригласили, они сначала подтвердились, выразили желание, но потом коллеги, которые непосредственно отвечают за сборную, сказали, что, к сожалению, у них в планах уже есть участие в другом турнире. Я думаю, что, увидев то, что получилось у нас, пообщавшись с коллегами, которые приезжали сюда, в следующий раз, если, конечно, они останутся чемпионами Америки, бразильцы приедут", - добавил генеральный секретарь РФС.

Митрофанов поблагодарил председателя комитета разновидностей футбола РФС Олега Баринова за идею. "Пришла такая идея пригласить лучшие команды со всего мира, чемпионов своих континентов для того, чтобы провести такой турнир летом в Петербурге, - сказал Митрофанов. - К сожалению, из-за участия уже в другом турнире не смогла приехать сборная Бразилии, поэтому чуть-чуть изменился состав участников. С учетом того, что в Объединенных Арабских Эмиратах будет проходить чемпионат мира, пригласили сборную ОАЭ, коллеги приехали. Получился очень интересный турнир, было много болельщиков, особенно на финальных матчах. И поздравляем нашу сборную с тем, что она доказала и показала, что она действительно является сильнейшей командой по пляжному футболу в мире".

"Надеюсь, что так и будет и в будущем. Не случайными были три чемпионства мира, в том числе совсем недавно. Надеюсь, что у игроков и тренерского штаба все и дальше будет получаться. И самое важное - мы показали всему миру нашу открытость, гостеприимность, высокое качество и уровень проведения мероприятий. Никаких нареканий со стороны коллег-участников и партнеров не было. Хотелось бы поблагодарить и партнеров Кубка наций, потому что коммерческая составляющая, особенно в таких дисциплинах, как пляжный футбол, очень важна. Проведение турнира без партнеров, без титульного спонсора, вряд ли было бы возможно. Было бы здорово, если бы турнир приобрел статус регулярного и в России, в Санкт-Петербурге, возможно и в других городах нашей страны проводили бы такие прекрасные футбольные праздники", - заключил Митрофанов.