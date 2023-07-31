В "Спартаке" сообщили о недомогании вратаря команды Селихова

Футболист имеет микроповреждение

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов имеет микроповреждение. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Селихов не попал в заявку на матч второго тура Мир - Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой".

"Александр Селихов приболел, у него тоже микроповреждение. Посмотрим на динамику, пока он вне заявки", - сказал Зеленов.

Полузащитник Антон Зиньковский был заменен в перерыве матча первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с "Краснодаром" (2:1). На игру с "Балтикой" он остался в запасе. "Удар Антона Зиньковского был болезненным, чувствует себя, слава богу, хорошо. Но вы сами видели эпизод, матч был совсем недавно, после такого восстановиться сложно, но Антон молодец, слава богу, что нет серьезной травмы", - отметил Зеленов.

"Шамар Николсон только недавно вернулся, он должен пройти подготовку, прежде чем приступить к полноценным тренировкам и войти в заявку. Хесус Медина в заявке, посмотрим, выпустит ли его главный тренер на поле или нет. Процесс восстановления кропотливый, недолгий, спешить не надо. Хорошо, что прогресс есть, у него было небольшое повреждение, насколько я понимаю, тренер говорил, что икроножная мышца", - добавил Зеленов.

Встреча между "Спартаком" и "Балтикой" пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.