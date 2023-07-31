В Испании предъявили обвинение в насилии самому титулованному футболисту в истории Алвесу

Инцидент произошел в Барселоне в декабре 2022 года

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Суд испанской Барселоны предъявил обвинение трехкратному победителю Лиги чемпионов бразильскому футболисту Дани Алвесу в сексуальном насилии. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По ее информации, суд завершил расследование в отношении спортсмена по делу, связанному с событиями, которые произошли в Барселоне в декабре 2022 года. Алвес должен явиться в юридическую инстанцию в среду, где ему будет объявлено о решении. Суд также решил установить залог в размере €150 тыс., что не влияет на его положение с заключением под стражу. Эти средства являются способом предвидеть риски, связанные с возможным будущим приговором.

Ранее суд постановил заключить спортсмена под стражу без права выхода под залог на время расследования дела.

Алвесу 40 лет, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).