"Спартак" одержал вторую победу подряд на старте сезона РПЛ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве.
В составе "Спартака" голы забили Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84). У "Балтики" отличился Анхело Энрикес (90).
Бонгонда, перешедший в московский клуб в июле из испанского "Кадиса", отличился во втором матче подряд. 27 июля конголезский нападающий отметился голом в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1).
По итогам двух туров только "Спартак" и "Краснодар" одержали две победы и набрали шесть очков. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, уступая краснодарцам по разнице забитых и пропущенных мячей. "Спартак" одержал две победы в двух первых матчах РПЛ впервые с сезона-2016/17, который стал для красно-белых чемпионским.
"Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место. Калининградский клуб, грозненский "Ахмат" и воронежский "Факел" не набрали ни одного очка по итогам двух матчей.
В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против казанского "Рубина" 5 августа. "Балтика" 6 августа примет "Факел".
1
"Краснодар"
2
2
0
0
6
5
1
4
2
"Спартак"
2
2
0
0
6
5
3
2
3
"Локомотив"
2
1
1
0
4
6
3
3
4
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
5
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
6
"Ростов"
2
1
1
0
4
3
2
1
7
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
8
ЦСКА
2
1
0
1
3
4
4
0
9
"Сочи"
2
1
0
1
3
2
2
0
10
"Рубин"
2
0
2
0
2
3
3
0
11
"Оренбург"
2
0
1
1
1
3
4
-1
12
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
13
"Пари НН"
2
0
1
1
1
0
2
-2
14
"Ахмат"
2
0
0
2
0
3
5
-2
15
"Балтика"
2
0
0
2
0
1
4
-3
16
"Факел"
2
0
0
2
0
2
6
-4