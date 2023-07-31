31 июля, 18:28
Футбол в России

"Спартак" одержал вторую победу подряд на старте сезона РПЛ

Красно-белые со счетом 2:1 обыграли "Балтику"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве.

В составе "Спартака" голы забили Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84). У "Балтики" отличился Анхело Энрикес (90).

Бонгонда, перешедший в московский клуб в июле из испанского "Кадиса", отличился во втором матче подряд. 27 июля конголезский нападающий отметился голом в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1).

По итогам двух туров только "Спартак" и "Краснодар" одержали две победы и набрали шесть очков. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, уступая краснодарцам по разнице забитых и пропущенных мячей. "Спартак" одержал две победы в двух первых матчах РПЛ впервые с сезона-2016/17, который стал для красно-белых чемпионским. 

"Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место. Калининградский клуб, грозненский "Ахмат" и воронежский "Факел" не набрали ни одного очка по итогам двух матчей.

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против казанского "Рубина" 5 августа. "Балтика" 6 августа примет "Факел".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

2

2

0

0

6

5

1

4

2

"Спартак"

2

2

0

0

6

5

3

2

3

"Локомотив"

2

1

1

0

4

6

3

3

4

"Зенит"

2

1

1

0

4

3

1

2

5

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

5

4

1

6

"Ростов"

2

1

1

0

4

3

2

1

7

"Урал"

2

1

1

0

4

2

1

1

8

ЦСКА

2

1

0

1

3

4

4

0

9

"Сочи"

2

1

0

1

3

2

2

0

10

"Рубин"

2

0

2

0

2

3

3

0

11

"Оренбург"

2

0

1

1

1

3

4

-1

12

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

13

"Пари НН"

2

0

1

1

1

0

2

-2

14

"Ахмат"

2

0

0

2

0

3

5

-2

15

"Балтика"

2

0

0

2

0

1

4

-3

16

"Факел"

2

0

0

2

0

2

6

-4

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация