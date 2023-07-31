"Спартак" одержал вторую победу подряд на старте сезона РПЛ

Красно-белые со счетом 2:1 обыграли "Балтику"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве.

В составе "Спартака" голы забили Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84). У "Балтики" отличился Анхело Энрикес (90).

Бонгонда, перешедший в московский клуб в июле из испанского "Кадиса", отличился во втором матче подряд. 27 июля конголезский нападающий отметился голом в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1).

По итогам двух туров только "Спартак" и "Краснодар" одержали две победы и набрали шесть очков. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, уступая краснодарцам по разнице забитых и пропущенных мячей. "Спартак" одержал две победы в двух первых матчах РПЛ впервые с сезона-2016/17, который стал для красно-белых чемпионским.

"Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место. Калининградский клуб, грозненский "Ахмат" и воронежский "Факел" не набрали ни одного очка по итогам двух матчей.

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против казанского "Рубина" 5 августа. "Балтика" 6 августа примет "Факел".