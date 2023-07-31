Гендиректор "Спартака" отметил игру новичка команды Бонгонды

В матче РПЛ против "Балтики" Тео Бонгонда отметился голом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев отметил хорошую игру новичка команды конголезского футболиста Тео Бонгонды. Об этом Малышев рассказал журналистам.

В понедельник "Спартак" со счетом 2:1 обыграл калиниградскую "Балтику" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги. Бонгонда забил первый гол в чемпионате России. В первом туре против "Оренбурга" (3:2) он отметился голевой передачей, а в кубковом матче с "Краснодаром" (2:1) стал автором победного гола.

"Мы пока не ставить далеко идущих планов. Без валидола не обошлось. Я отметил для себя Тео, пока мне очень нравится, как он играет", - сказал Малышев.

Первую игру в нынешнем сезоне провел нападающий Александр Соболев. "Что касается Соболева, он соскучился по игре. Оценивать ее будет тренер, но я надеюсь, что он будет прибавлять, забивать еще", - отметил генеральный директор "Спартака".

"Спартак" после двух туров набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые 5 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином".