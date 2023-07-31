Алаев прокомментировал нарушение протокола VAR судьей Безбородовым

На седьмой добавленной минуте к первому тайму матча "Ахмат" - ЦСКА Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота москвичей за фол Милана Гайича, удар отбил Игорь Акинфеев; позднее Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего показал красную карточку Гайичу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Решение главного арбитра Владислава Безбородова в нарушение протокола воспользоваться помощью видеоассистента рефери (VAR) в концовке первого тайма матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Ахматом" можно назвать чрезвычайным происшествием. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол защитника Милана Гайича, удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего показал красную карточку Гайичу. В понедельник департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал ошибочным решение Безбородова.

"Не видел разбора РФС, смотрел матч "Спартак" - "Балтика", - сказал Алаев. - По мне, это ЧП. Очень обидно, что такой опытный судья допустил такую ошибку. Если судья дал свисток, значит, все, отматывать нельзя. Да, есть случаи, когда не тому показана карточка, очень грубое, агрессивное поведение, то можно вернуть назад. Надеюсь, что в РФС коллеги разберутся, поправят, и таких моментов мы больше не увидим. Хорошо, что не повлияло на результат матча".

ЦСКА после двух туров набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Ахмат" очков не набрал и располагается на 14-й строчке.