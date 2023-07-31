Глава РПЛ заявил, что хотел бы больше говорить о футболе, а не о судействе

В матче второго тура РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА (3:2) все голы были забиты с пенальти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев по ходу сезона хотел бы больше говорить о футболе, а не о судействе. Об этом Алаев рассказал журналистам.

В матче второго тура между "Ахматом" и ЦСКА (3:2) все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол защитника Милана Гайича, удар отбил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего показал красную карточку Гайичу. В понедельник департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал ошибочным решение Безбородова.

"В целом, мне очень хочется, чтобы легковесных пенальти было поменьше. Вчера что случилось, то случилось, хочется говорить о футболе. Надеюсь, что в судейском корпусе сделают все, чтобы у нас было как меньше поводов обсуждать судейские решения", - сказал Алаев.