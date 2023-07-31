Алаев поблагодарил ФИФА за отмену запрета "Ростову" регистрировать новичков

Ранее ФИФА запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поблагодарил коллег из Международной федерации футбола (ФИФА) за снятие санкций с "Ростова". Об этом Алаев рассказал журналистам.

Ранее ФИФА запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в "Ростов" в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года. 29 июля запрет на регистрацию новичков был снят, "Ростов" заявил новичков команды перед игрой РПЛ против петербургского "Зенита" (1:1). После матча главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поблагодарил Алаева за помощь с решением этого вопроса.

"Мне не хочется об этом говорить, заострять внимание, кто помогал, кто нет, - сказал Алаев. - Я хочу просто поздравить футбольный клуб "Ростов", что им удалось заявить футболистов, особенно перед таким принципиальным матчем. Мне кажется, что матч получился отличный, получил колоссальное удовольствие. Я бы отдельно выделил этот матч, действительно, такое противостояние заслуживает внимания".

"Это наше общее дело - помогать клубам, где можем - всегда поможем, как и кто - афишировать особо не хочется, главное, что футболисты вышли на поле. Потому что я об этом говорил коллегам из ФИФА и УЕФА, что мы все занимаемся бюрократией, а футболисты не могут выполнять свои обязанности, выходить на поле. Я очень рад и благодарен коллегам из ФИФА, что они в субботний день нашли время, вышли на работу, выполнили все свои обещания, заявили футболистов, поэтому тема закрыта. Просто еще раз хочу поздравить ростовских болельщиков и [главного тренера "Ростова"] Валерия Карпина, что теперь у него есть футболисты, может использовать их всех на футбольном поле. Есть ли у других клубов проблема с заявкой новичков? По-моему, нет", - добавил Алаев.

В следующем туре "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".