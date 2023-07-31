Медведев вспомнил о средневековых казнях для нарушителей, комментируя ситуацию с Харлан

Зампред Совбеза РФ отметил, что нарушение правил должно быть наказуемым

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нарушение правил должно быть наказуемым, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке.

"Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", - написал политик в своем Telegram-канале, сопроводив свой пост "подмигивающим" смайликом.

Ранее Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Позднее Международная федерация фехтования отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.