31 июля, 20:29
Летние олимпийские виды спорта

Медведев вспомнил о средневековых казнях для нарушителей, комментируя ситуацию с Харлан

Зампред Совбеза РФ отметил, что нарушение правил должно быть наказуемым

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нарушение правил должно быть наказуемым, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке.

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"Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", - написал политик в своем Telegram-канале, сопроводив свой пост "подмигивающим" смайликом.

Ранее Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Позднее Международная федерация фехтования отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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