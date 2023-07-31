Джикия рассказал о переживаниях футболиста Соболева из-за дисквалификации

21 мая Соболев получил красную карточку за "непристойный жест в адрес соперника" в РПЛ против московского ЦСКА, позже КДК РФС отстранил игрока на четыре матча, однако затем дисквалификацию сократили до двух встреч

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболист "Спартака" Александр Соболев переживал, что долго не мог играть из-за дисквалификации. Об этом журналистам рассказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

21 мая Соболев получил красную карточку за "непристойный жест в адрес соперника" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА (2:1). Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Соболева на четыре матча. 21 июня апелляционный комитет РФС принял решение сократить дисквалификацию до двух встреч. 31 июля Соболев вышел на поле в домашнем матче второго тура РПЛ против калининградской "Балтики".

"Конечно, Александр переживал, он долго не выходил, сегодня наконец-то сыграл. У него была дисквалификация и операция на пальце, которая ему мешала. Теперь это все позади, нам нужно не наступать на одни и те же грабли, потому что и он, и я пропустили достаточно много игр", - сказал Джикия.

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач.