В РФС объяснили приглашение медийных команд к участию в Кубке России

Медийные команды "Амкал", 2DROTS и "Родина Медиа" гарантировали себе участие в Кубке России благодаря результатам в медийной лиге

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) пригласил медийные команды для участия в Фонбет - Кубке России, потому что эти клубы доказали свою конкурентоспособность в прошлогоднем розыгрыше турнира. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Медийные команды "Амкал", 2DROTS и "Родина Медиа" гарантировали себе участие в Кубке России благодаря результатам в медийной лиге. В 2023 году победителем Медиалиги стала "Родина Медиа", второе место занял 2DROTS, третье - "Амкал".

"Медийные команды участвуют в Кубке России для привлечения внимания к турниру? Нет, здесь другая логика, она основана не на том, чтобы привлечь какое-то дополнительное внимание к Кубку России, у турнира и так достаточно внимания. Мы с уважением относимся к тому, что делают коллеги из этого направления любительского футбола. Скорее речь о справедливости по отношению к командам и игрокам, которые принимают участие в этих соревнованиях. Потому что по качеству игры, что кубок демонстрировал в прошлом году, медийные команды в состоянии выглядеть более чем конкурентоспособно по сравнению с любительскими клубами, которые представляют, например, третий дивизион".

"Раньше этого соревнования не было, поэтому и не было возможности у этих команд принимать участие. Сейчас они появились, проводят регулярные соревнования. Да, там есть многое из того, что мы считаем, наверное, не совсем правильным. Более того, могу сказать, что даже организаторы медийной лиги уже, наверное, понимают, что в каких-то моментах они переборщили, и это тоже может вызывать опасения. Но если мы говорим про игроков и про клубы, то они же принимают участие в Кубке России по правилам турнира, по правилам классического, скажем так, футбола, им это интересно. Опыт прошлого розыгрыша показал, что медийные команды проходили и через достаточно неплохие коллективы профессиональных футбольных клубов", - добавил генеральный секретарь РФС.

Митрофанов прокомментировал хорошие результаты медийных клубов в прошлогоднем розыгрыше Кубка России. "Недооценивали соперника, какая-то случайность или это объективное соотношение сил? По паре матчей, которые там были, выводы делать, наверное, рано, посмотрим, как будет проходить розыгрыш в этом году, - отметил он. - Для клубов участие в кубке является дополнительной финансовой поддержкой, потому что командам, которые прошли дальше, мы выплачиваем призовые после каждого раунда. Соответственно, в этом году даже слегка поменяли систему призовых, чем дальше ты проходишь, тем больше получаешь. Раньше на первой стадии "пути регионов" была фиксированная выплата, сейчас мы сделали динамическую систему с точки зрения увеличения этих выплат. Поэтому для клубов это будет еще более экономически выгодно - участвовать и выигрывать".

В прошлом сезоне "Амкал" и 2DROTS дебютировали в Кубке России. 2DROTS победил московское "Чертаново" (3:0) в первом раунде, на втором этапе команда уступила "Текстильщику" (1:1, 3:5 - по пенальти). "Амкал" прошел в первом и втором раундах "Зоркий" из Красногорска (1:1, 8:7 - по пенальти) и "Тверь" (1:0) соответственно, но затем команда уступила "Звезде" из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 - по пенальти).