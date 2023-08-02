Журова сравнила призывы не пускать россиян на Олимпиаду с акцией против "звездного круиза"

Новый глава Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года даже в нейтральном статусе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Призывы ряда европейских стран отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх напоминают акцию протеста грузин в Батуми по случаю прибытия лайнера с туристами из России. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Во вторник новый глава Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

"Прибалтика всегда будет говорить про Украину, - сказала Журова. - Мне это напоминает события вокруг прибытия в Батуми турецкого корабля с российскими туристами. Устроили там митинг из небольшого количества человек, и уже президент Грузии высказалась о недопустимости присутствия русских. При том, что сейчас туда едет огромное количество наших туристов, и сами люди так не считают. Но для Запада им нужно было провести такую акцию, сделать много фотографий, чтобы показать, что их не пустят. Ерунда, в общем. Покричали, но на самом деле они так не думают".

Собеседница агентства считает, что внутри олимпийского движения мнение ряда европейских стран относительно отстранения российских и белорусских спортсменов тоже не находит заметной поддержки. "Есть страны, которые их не поддерживают, что продемонстрировал и саммит Россия - Африка. Нет поддержки и среди латиноамериканских стран, ряда стран Азии. Если бы решение принимал не исполком Международного олимпийского комитета, а сессия, то, как мне кажется, многие бы воздержались. Перевес не был бы таким, как среди членов исполкома. Показательным было голосование Международного паралимпийского комитета, по итогам которого решение об отстранении было принято с небольшим перевесом", - сказала она.

Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ, что они бывали в Абхазии, нарушив грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией. Согласно информации на официальном сайте оператора, лайнер осуществлял "звездный круиз", так как на борту помимо пассажиров были известные российские исполнители и ведущие телеканала RU.TV.

В марте Международный олимпийский комитет призвал международные федерации допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако вопрос их участия в парижской Олимпиаде еще не решен. В июле глава организации Томас Бах заявил, что решение будет вынесено не раньше октября.