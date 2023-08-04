Грызлов: Запад губит мировой спорт, продолжая санкционную истерию против Москвы и Минска

Как заявил посол РФ, "невозможно, закрыв шторы и выключив свет у себя дома, "отключить" Солнце"

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Западные спортивные чиновники своими дискриминационными действиями в отношении российских и белорусских спортсменов губят мировой спорт. Об этом в комментарии для ТАСС к началу в Белоруссии II Игр стран СНГ заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Начинающиеся в пятницу II Игры стран СНГ пройдут на фоне продолжающейся санкционной истерии вокруг российского и белорусского спорта, в условиях недопуска атлетов на многие международные соревнования и их откровенной дискриминации по национальному признаку, обратил внимание посол.

"Ряд международных спортивных организаций пошли на поводу у западных политиков и, видимо, начисто отринули принцип "спорт вне политики", который лежит в основе всемирного спортивного - в том числе Олимпийского - движения. В итоге международные спортивные чиновники, покорно выполняющие требования коллективного Запада, собственноручно губят своими действиями мировой спорт", - указал Грызлов.

Тем не менее, подчеркнул он, "невозможно, закрыв шторы и выключив свет у себя дома, "отключить" Солнце". Участники нынешних чемпионатов Европы и мира не смогут считать себя полноправными победителями, не сразившись с сильнейшими, продолжил дипломат. "Как можно всерьез воспринимать, например, чемпионат мира по фигурному катанию, художественной гимнастике или синхронному плаванию без участия наших спортсменов, которые десятилетиями являются безоговорочными фаворитами в этих дисциплинах?" - привел он пример.

Российские и белорусские спортсмены, даже в отрыве от этих чемпионатов, продолжают брать новые высоты. "Сможет ли спокойно спать американец Райан Мёрфи, выигравший "золото" на чемпионате мира по плаванию в Фукуоке, зная, что буквально одновременно - 26 июля - наш выдающийся пловец Климент Колесников на Кубке России в Казани установил лучший результат сезона в мире, пройдя ту же самую дистанцию в 100 метров чуть ли не на полсекунды быстрее?" - задается вопросом российский посол.

"Мировые первенства теряют и в качестве, и в зрелищности, и даже в коммерческой составляющей. При этом многочисленные провокации против наших спортсменов выглядят как позорное проявление бессильной и мелочной злобы", - заявил Грызлов.