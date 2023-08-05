Минспорт Белоруссии: Игры стран СНГ заложат фундамент для роста экспорта туруслуг

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ в Белоруссии закладывают фундамент для роста экспорта туристических услуг. Такое мнение высказал заместитель министра спорта и туризма республики Олег Андрейчик, комментарий которого приводит агентство БелТА.

"Такие масштабные события всегда стимулируют сферу туризма к движению вперед, активизируется малый и средний бизнес, - сказал Андрейчик. - Проведение Игр - это также и маркетинговый инструмент, который положительно влияет на имидж нашей страны на международной арене и закладывает фундамент для наращивания экспорта туристических услуг".

Он отметил, что соревнования II Игр стран СНГ проходят во всех регионах республики. "Сегодня каждый из регионов развивает свои виды спорта. Гродно - это греко-римская борьба, Витебск - бокс, Брест - плавание и так далее", - сказал замминистра.

По его словам, распределение соревнований по городам дает возможность легко и быстро добраться до туристических объектов. "Посетить Буйничское поле в Могилеве, мемориальный комплекс "Катюша" в Орше, за час добраться из Жлобина до только что открывшего свои двери после реставрации дворца Булгаков в Жиличах, увидеть солигорские терриконы и слуцкие пояса, башни Коссовского замка, музей-усадьбу художника И. Е. Репина "Здравнёво" под Витебском, поклониться нашим дедам и прадедам за их подвиг во время Великой Отечественной войны на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", - сказал Андрейчик.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта.