5 августа, 15:30
Летние олимпийские виды спорта

Огонь Игр стран СНГ зажгли на церемонии открытия соревнований в Минске

Вероника Советов/ ТАСС
© Вероника Советов/ ТАСС

В зажжении огня приняли участие спортсмены Анастасия Салос, Юрий Рыбак и Александра Зубович

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Огонь Игр стран СНГ зажжен на "Минск-Арене", где проходит церемония открытия соревнований.

В зажжении огня приняли участие трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Анастасия Салос, многократный чемпион мира и Европы по самбо Юрий Рыбак, а также гимнастка Александра Зубович.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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