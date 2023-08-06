6 августа, 06:10
Летние олимпийские виды спорта

Участница чемпионатов мира и Европы прыгунья с шестом Муллина завершила карьеру

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Ольга Муллина
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Последний раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в июне 2022 года

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Чемпионка России 2018 года в прыжках с шестом Ольга Муллина завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Михаил Кучеряну.

Последний раз Муллина принимала участие в соревнованиях в июне 2022 года, когда на турнире в Твери показала пятый результат.

"Ольга закончила свои выступления в прыжках с шестом, - сказал Кучеряну. - Конечно, она могла продолжать прыгать дальше. Но я думаю, что время уже пришло уходить".

Муллиной 31 год. На летнем чемпионате мира 2017 года в Лондоне она была восьмой, на зимнем мировом первенстве - 2018 в британском Бирмингеме - девятой. На летнем чемпионате Европы, который также проходил в 2018 году, спортсменка показала 11-й результат. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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