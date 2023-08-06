Петржела назвал ожидаемым поражение "Зенита" от "Динамо" в матче РПЛ

В воскресенье "Динамо" на выезде обыграло "Зенит" со счетом 3:2

ТАСС, 6 августа. Поражение петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче против московского "Динамо" в третьем туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ожидалось, оно объясняется тренерскими навыками наставника бело-голубых Марцела Лички. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела.

В воскресенье "Динамо" на выезде обыграло "Зенит" со счетом 3:2. Московская команда одержала первую победу в официальном матче под руководством Лички.

"Это было ожидаемо, потому что Личка - супер-тренер. Он умница, знал, как играть с "Зенитом". Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. "Зенит" не сдал свои позиции. Он все равно фаворит", - сказал Петржела.

Личка возглавил "Динамо" в июне, в прошлом сезоне чешский специалист работал в "Оренбурге", с которым занял седьмое место в РПЛ.