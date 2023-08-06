Более трех тысяч человек посетили фестиваль "Северный ветер" в городе Никель

Специальным гостем фестиваля стала серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3х3 Ольга Фролкина

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Свыше трех тысяч человек посетили фестиваль "Северный ветер" в городе Никель (Мурманская область), который включал в себя тренировки и соревнования по баскетболу и петанку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Норникеля".

Каждый желающий мог позаниматься йогой и освоить сапсерфинг, во время фестиваля работали специальные зоны для детей, которые смогли попробовать себя в мастер-классах по рисованию, фотографии и созданию мыльных пузырей. Специальным гостем фестиваля стала серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3х3 Ольга Фролкина. В воскресенье, в заключительный день фестиваля, состоялся турнир по баскетболу 3х3, победу в котором праздновал коллектив Фролкиной.

Как рассказала ТАСС директор департамента общественных связей компании "Норникель" Татьяна Смирнова, фестиваль стал доброй традицией. "Фестиваль - прекрасная традиция, которая началась в 2018 году в сотрудничестве с нашими добрыми друзьями из администрации Печенгского района, - сказала она. - "Северный ветер" - семейный фестиваль, где каждый может найти активность по душе, доступны традиционные и полюбившиеся северянам водные виды спорта - сапсерфинг и сап-йога".

"Количество спортивных активностей в этом году увеличилось, - продолжила собеседница агентства. - Появился баскетбол 3х3 и даже конкурс, где надо будет попасть в кольцо, стоя на сапсерфе. Кстати, во время фестиваля работала мобильная экологическая лаборатория заповедника "Пасвик" - партнера фестиваля. Буквально в режиме реального времени каждый гость вместе с учеными заповедника мог попробовать себя в роли полевого эколога и провести мониторинг экологической среды в этом замечательном месте, которое удивляет своей необычной природой и красотой".