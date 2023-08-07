7 августа, 05:39
Футбол в России

Борис Ротенберг считает, что футболисты "Сочи" стали играть лучше, несмотря на поражения

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

В четырех матчах сезона клуб проиграл дважды

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уровень игры футболистов "Сочи" в наступившем сезоне улучшился, несмотря на не очень удачные результаты. Такое мнение ТАСС высказал президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

В четырех матчах стартовавшего сезона футболисты "Сочи" потерпели два поражения (в Мир - Российской премьер-лиге от "Краснодара" и "Ахмата") и одержали две победы (в премьер-лиге над "Балтикой" и в Фонбет - Кубке России над "Факелом").

"В любом поражении можно найти те факторы, которые могут привести к победе. Их мы и будем искать, чтобы победить в следующий раз. Игра у нас, как видите, гораздо лучше, чем была. Поэтому не надо расстраиваться", - сказал Ротенберг.

В следующем матче сочинцы сыграют 9 августа в Кубке России с "Оренбургом" на выезде. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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