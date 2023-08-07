IIHF пересмотрела условия контракта с российской букмекерской компанией, снизив его сумму

В компании отметили, что не считают IIHF врагом

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) пошла на пересмотр условий долгосрочного спонсорского соглашения с российской букмекерской компанией "Лига Cтавок" для того, чтобы она не разрывала договор. Об этом ТАСС рассказал президент компании Юрий Красовский.

"Лига Ставок" и маркетинговый партнер IIHF компания "Инфронт" три года назад подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера чемпионата мира на ближайшие пять лет. В сентябре прошлого года букмекер уведомил IIHF о намерении расторгнуть соглашение в связи с отстранением сборной России от участия в международных турнирах.

"Мы хотим прежде всего участия сборных России и Белоруссии в международных турнирах, а также равноправного отношения ко всем странам. Я уже говорил ранее, что в сентябре во время конгресса IIHF мы написали письмо в федерацию о приостановке действия контракта, - сказал Красовский. - Мы не приостановили соглашение по объективным причинам. IIHF тогда пошла нам на большие уступки".

"Чемпионат мира в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, и стоимость контракта была именно для Санкт-Петербурга. IIHF убрала все так называемые надбавки и верхушки, сделав нам очень большие скидки. Я имею в виду, что IIHF нам значительно уменьшила сумму. Мы не считаем, что IIHF наш враг. Идет очень сильное политическое давление на спортсменов и федерацию. И мы надеемся, что в ближайшем будущем, не позже следующего года, сборная России вернется на международную арену", - добавил он.

Букмекерская компания также является партнером Федерации хоккея России. Совет IIHF в марте 2024 года рассмотрит в очередной раз вопрос о возможности возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену.