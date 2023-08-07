World Athletics разрешила белорусской бегунье Тимановской выступать за сборную Польши

Во время Олимпиады в Токио спортсменка заявила о намерении просить убежища в Европе и утверждала, что из-за критики в адрес тренерского штаба ее хотят вывезти на родину под давлением

ТАСС, 7 августа. Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила право представлять на соревнованиях сборную Польши. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

"С 6 августа 2023 года спортсменка имеет право представлять Польшу", - говорится в заявлении.

Согласно регламенту World Athletics атлет имеет право выступать за страну, если ему был предоставлен статус беженца, убежище или разрешение на проживание в этой стране. В ином случае спортсмен для смены спортивного гражданства должен проживать в стране не менее трех лет.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.

Тимановской 26 лет, она специализируется на беге на короткие дистанции. Спортсменка выиграла серебро молодежного чемпионата Европы 2017 года в беге на 100 метров и золото Универсиады 2019 года в беге на 200 метров.