Смагин считает, что у шахматисток Горячкиной и Шуваловой хорошие шансы выиграть Кубок мира

В четвертом раунде Шувалова встретится с Теодорой Иньяц из Сербии, Горячкина - с грузинкой Нино Бациашвили

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова показывают очень хорошую игру на Кубке мира по шахматам в Баку, с которой можно выиграть турнир. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В женских соревнованиях из россиянок в четвертый раунд вышли Шувалова и Горячкина.

"Наши девушки, Горячкина и Шувалова, очень уверенно проходят дистанцию. Уровень их игры такой, что они должны бороться за самые высокие места вплоть до победы, у них есть хорошие шансы на это. Пока они играют очень хорошо, и, если будут действовать собранно, без проблем пройдут следующий круг", - сказал Смагин.

Шувалова встретится с сербкой Теодорой Иньяц, Горячкина - с представительницей Грузии Нино Бациашвили. Первые партии четвертого раунда пройдут 9 августа.