Американский боксер заявил, что изменил имя в честь Владимира Путина

По словам Кевина Джонсона, он хотел сделать комплимент президенту России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Об этом Джонсон заявил в интервью газете "Известия".

"Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович - в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский", - сказал Джонсон.

18 августа боксер встретится с чемпионом мира 2021 года россиянином Марком Петровским на турнире в Москве. В апреле после победы над бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком Джонсон заявил о желании жить в России.

Джонсону 43 года. На профессиональном ринге он провел 59 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 21 поражение, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету. Но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.