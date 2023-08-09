Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто

Россиянин обыграл в двух сетах итальянца Маттео Арнальди

ТАСС, 9 августа. Первая ракетка России Даниил Медведев победил итальянца Маттео Арнальди в матче второго круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Итальянец попал в основную сетку соревнований благодаря победе в квалификации. В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и австралийцем Танаси Коккинакисом.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

22-летний Арнальди располагается на 66-й позиции мирового рейтинга. Теннисист не побеждал на турнирах ATP. На Открытом чемпионате Франции 2023 года итальянец дошел до второго круга, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Соревнование в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проходит на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.