Рада приняла проект обращения к другим странам об ограничении въезда российским атлетам

В проекте обращения отмечается, что "пребывание лиц из России и Белоруссии на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран"

ТАСС, 10 августа. Верховная рада Украины одобрила проект обращения к лидерам и парламентам других стран с предложением ограничить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

"Это напрямую будет способствовать недопуску их к участию в международных спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении Беленюка.

Данное решение обусловлено рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), которые позволяют атлетам из России и Белоруссии выступать на турнирах в нейтральном статусе. В проекте обращения отмечается, что "рекомендации МОК являются ошибочными, а пребывание лиц из России и Белоруссии на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран".

Верховная рада также приняла проект постановления об обращении к парламентам и правительствам демократических государств, МОК и международным спортивным федерациям, темой обращения станет "осуждение незаконной дисквалификации Международной федерацией фехтования (FIE) украинской фехтовальщицы, олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира, восьмикратной чемпионки Европы Ольги Харлан". Рада призвала FIE полностью отменить дисквалификацию Харлан, официально принести ей извинения и привлечь к ответственности лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации, а также пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову "за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу".

27 июля Харлан в поединке 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила Смирнову, но была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку Смирновой. Международный олимпийский комитет выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". Международная федерация фехтования отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.