Древнейший в мире стадион, кхо-кхо и кабадди. Знакомство с индийским спортом

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Спортсмены Индии за более чем вековую историю участия в Олимпиадах завоевали только две золотые медали в индивидуальных видах спорта, при этом спортивная индустрия страны не особо нуждается в покровительстве Международного олимпийского комитета (МОК). ТАСС рассказывает о спорте в стране, которая 15 августа отмечает День независимости.

Спорт является важной частью традиции и культуры народов, проживающих на территории Индии. Если верить последним археологическим изысканиям, спортивные соревнования проводились там задолго до Античных Олимпийских игр - в древнем городе Дхолавира был обнаружен старейший на планете террасный стадион, который датируется третьим тысячелетием до нашей эры. Или взять бадминтон - его прародителем является народная игра, которая была популярна на территории современной Индии задолго до появления там британцев.

Вместе с колонизаторами в Индию пришли крикет и футбол - сейчас главные виды спорта страны. Первый приобрел такую популярность, что индийская лига развилась до статуса самой богатой и влиятельной в мире. Впечатляющие показатели и у матчей футбольного чемпионата, куда играть или тренировать периодически приезжают мировые звезды, такие как Николя Анелька или Роберто Карлос.

Следом по популярности идут виды спорта, о которых за пределами Азии знают мало, - кабадди и кхо-кхо. Две командные игры, которые тысячелетиями скрашивали досуг народам Индии, в итоге легли в основу коммерческих лиг с колоссальными бюджетами. Аналогию можно провести с русскими салочками или казаками-разбойниками - представьте, что эти забавы собирают полные трибуны и миллионы человек у экранов.

Кабадди - командная игра, включающая элементы борьбы и пятнашек, кхо-кхо - уступающая ей по популярности - тоже построена на догонялках.

Независимость от МОК

Интересно, что каждый из четырех самых популярных видов спорта в Индии почти никак не зависит от МОК: крикет в олимпийскую программу не входит, футбольный турнир всегда стоит особняком, поскольку на него приезжают не основные составы, а из числа национальных видов признания добился только кабадди - он представлен на Азиатских играх. Нет в числе олимпийских видов и шахмат, которые имеют важное значение для индусов, один из которых - Вишванатан Ананд - является 15-м чемпионом мира.

Есть хоккей на траве, в котором Индия продолжает удерживать лидерство по числу олимпийских побед, однако его популярность в стране в последнее время не так велика. Об этом говорят и результаты - бронза мужской команды на Олимпиаде 2021 года в Токио стала первой медалью для Индии в этом виде программ после 40-летнего перерыва - последний раз первое место команда заняла на Играх в Москве.

Индия выступает на Олимпиадах с 1900 года, однако золото московской Олимпиады стало только восьмым, причем предыдущие наивысшие награды тоже были завоеваны в хоккее на траве. Следующие две золотые награды были завоеваны уже в индивидуальных дисциплинах - в 2008 году в Пекине первым в стрельбе из пневматической винтовки стал Абхинав Биндра, в Токио - копьеметатель Нирадж Чопра.

Не лучшим образом на отношение индусов к олимпийскому движению повлияли и два серьезных разногласия национального комитета с МОК, которые произошли за последние десять лет. В 2013 году членство Индии было приостановлено на основании вмешательства государства в дела национального олимпийского комитета и обвинений в коррупции, в прошлом году оно вновь чуть не подверглось санкциям в связи с принятием в стране нового спортивного кодекса, который предполагал переизбрание глав спортивных федераций.

Сотрудничество с Россией

Индия сумела сохранить независимость и в условиях политического давления на российский спорт, в том числе со стороны МОК.

"Мы конструктивно взаимодействуем с коллегами из Индии на площадках БРИКС и ШОС, а также в рамках двусторонних встреч с министром по делам молодежи и спорта Республики Индия Анурагом Тхакуром, - рассказал министр спорта Олег Матыцин. - Сформирован план мероприятий, который включает в себя мероприятия по 14 видам спорта, представляющим взаимный интерес".

"В ходе встречи министров спорта стран БРИКС в июне индийская сторона поддержала инициативу проведения Игр БРИКС в 2024 году в России, а также российское предложение об образовании рабочей группы БРИКС по спорту. В спортивную программу Игр БРИКС мы планируем включить не только популярные олимпийские и неолимпийские виды спорта, но также организовать фестиваль йоги", - добавил он.

Россия и Индия также согласовали проведение в Индии Фестиваля спортивного кино, где планируется показ фильмов о легендарных спортсменах и событиях. Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований предварительно войдут 25 видов спорта. Помимо спортсменов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, ожидается участие представителей других стран.