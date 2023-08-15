Тренер "Флориды" рассказал, что нужно Денисенко для попадания в основной состав команды

Максим Иванов отметил, что у нападающего очень хороший бросок

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Григорий Денисенко имеет отличные шансы на попадание в основной состав команды на предстоящий сезон. Такое мнение ТАСС высказал тренер по развитию "Флориды" Максим Иванов.

"У Гриши есть определенные моменты, в чем он один из лучших. Это, во-первых, очень хороший бросок. Но бывает так, что ты забил и, что называется, у тебя пошло, - сказал Иванов. - И я желаю, чтобы у него появился хороший шанс закрепиться в составе, чтобы ему, что называется, поперло. Может, нужно раскрепоститься, и тогда все получится".

Денисенко 23 года, он становился серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира. В прошедшем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 18 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи, и одну игру в пятом матче финала Кубка Стэнли с "Вегасом". 1 июля "Флорида" продлила контракт с Денисенко на два года.