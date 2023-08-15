"Ахмат" объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды

Сергей Ташуев возглавил грозненский клуб в сентябре 2022 года

ТАСС, 15 августа. Сергей Ташуев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщила пресс-служба грозненской команды.

Сотрудничество между сторонами завершено по согласованию сторон.

Ташуеву 64 года, он возглавил "Ахмат" в сентябре 2022 года. В июне специалист подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 31 мая 2026 года. До этого он работал в белорусском "Шахтере" из Солигорска. В России Ташуев, в частности, возглавлял "Краснодар", "Спартак" из Нальчика, краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи".

В нынешнем сезоне "Ахмат" одержал одну победу в четырех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), победив на выезде "Сочи" (2:1). Команда с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице национального первенства. Также клуб потерпел два поражения на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России и располагается на последней, четвертой строчке в группе C, не набрав очков.