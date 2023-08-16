Россиянка Близнюк поедет на чемпионат мира в Испании в качестве тренера гимнасток Китая

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Близнюк, с 2022 года работающая с китайскими гимнастками, поедет на чемпионат мира в испанской Валенсии. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Анастасия едет на чемпионат мира", - ответила Винер на вопрос, вошла ли Близнюк в тренерский штаб сборной Китая на мировое первенство в Валенсии.

Близнюк 29 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. В активе Близнюк также есть шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Валенсии с 23 по 27 августа.

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.