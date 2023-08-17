Футболист "Динамо" Лаксальт рассказал о смене позиции на поле

Спортсмен отметил, что готов играть на любой позиции

ТАСС, 17 августа. Уругвайский защитник московского клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" Диего Лаксальт готов играть на позиции полузащитника. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Лаксальт выходил на поле в роли полузащитника в нескольких матчах при новом главном тренере "Динамо" чехе Марцеле Личке. Во встрече РПЛ против самарских "Крыльев Советов" уругваец занимал позицию флангового полузащитника, в играх против петербургского "Зенита" и калининградской "Балтики" - опорного хавбека.

"Это не первый раз, когда я выхожу в центре поля. Нужно играть там, где просит тренер, - сказал Лаксальт. - Пытаюсь помогать команде, и все. Я буду играть везде, где нужно "Динамо" и где меня попросит тренер".

"Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 7 очков в 4 встречах. В матче пятого тура бело-голубые 19 августа примут московский ЦСКА.